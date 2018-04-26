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Магнус Карлсен: В Шамкире получил удовольствие от футбола

26 Апреля 2018 10:50
Норвежский чемпион мира Магнус Карлсен и российский шахматист Сергей Карякин прокомментировали ничью друг с другом в шестом туре Мемориала Вугара Гашимова, передает azerisport.com.
«В дебюте хотел применить новинку, но перевеса не получил. Мы с Карякиным хорошо знаем друг друга, поэтому старались не рисковать. Так что ничья оказалась неизбежной. Признаться, после дня отдыха играть непросто. Заключительные три тура станут определяющими для всех участников», - заявил Карлсен.
Также, он поделился впечатлениями от футбольного турнира: «На мой взгляд, турнир получился интересным. Мы пережили ряд волнительных мгновений. Команда «Мировых звезд», составленная из иностранных шахматистов, показала хорошую игру. Несмотря на отсутствие в составе Сергея Карякина, нам здорово помог его секундант Денис Хисматулин. У нашей победы есть своя прелесть. Получил удовольствие от футбола».
«После Берлина сказывается усталость, но всегда приятно выступать в таком сильном составе. Признаться, рассчитывал увеличить количество побед ближе к концу турнира. Но во встречах завладеть преимуществом не удается. Но нормально, что равная партия завершилась вничью», - заявил Карякин.
Российский шахматист объяснил также, почему не сыграл в футбол в день отдыха: «С утра мы дали сеанс юношам. А затем пошел прогуляться по Шамкиру. Я готовился к партии с Магнусом, поэтому и не принял участие в футбольном турнире. Фактически, провел в номере весь день, так как подготовка к партии с Карлсеном требует практически всего дня». (пресс-служба турнира)

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