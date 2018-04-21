Шахрияр Мамедъяров: Не стоит удивляться тому, что ничейные результаты составляют большинство

21 Апреля 2018 20:07

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров и российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал ничью между собой в 3-м туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, передает azerisport.com.

«После открытия не удалось завладеть преимуществом. Мы с Шахрияром очень хорошо знаем друг друга. Я уже могу предположить, какой ход он проведет. Поэтому ошибок не было. Сюрприз не ожидался. Конечно, я хотел победить. Просто Шахрияр не позволил этому случиться», - заявил Карякин.

«В этот раз ничейные результаты составляют большинство. Но в шахматах это не является редкостью. Не стоит удивляться. Очень серьезно подготовился к партии с Карякиным. Однако завладеть преимуществом не получилось. Обдумывал некоторые варианты, но не увидел выхода из ситуации. Мы хорошо знаем друг друга, но не все мои секреты ему известны. Над дебютами с Сергеем мы не работали, но обсуждали пути выходов из сложных ситуаций», - заявил Мамедъяров. (пресс-служба турнира)