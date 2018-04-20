Теймур Раджабов: Об осторожной игре и речь быть не может

20 Апреля 2018 12:23

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов прокомментировал ничью на старте Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире с Веселином Топаловым (Болгария), передает azerisport.com.

«После открытия преимущества не было, шла равная борьба. Возможно, со стороны казалось иначе. В Шамкире всегда выступают сильные шахматисты, поэтому об осторожной игре и речь быть не может. Каждый старается заработать как можно больше очков. Для меня супертурниры всегда отличались от чемпионатов мира и Европы. В командных соревнованиях и других турнирах целью всегда является победа. Не боишься рисковать, когда надо. Супертурниры же всегда носят подготовительный характер к большим соревнованиям», - заявил Раджабов.

Он также поделился своими воспоминаниями о Гашимове: «Вугар был очень сильным шахматистом. Помню, мы серьезно готовились к его дебютам. Он любую ситуацию мог изменить в свою пользу. На супертурнире в Вейк-ан-Зее мы с ним играли, я победил. Наш общий счет я не помню. Трудно вспоминать такую статистику. Но я никогда не забуду встречу в чемпионате в составе российских клубов. Двухчасовая партия завершилась ничьей. А вот анализ игры занял 3 часа. То есть, настолько интересной получилась партия, что анализ занял дольше времени». (пресс-служба турнира)