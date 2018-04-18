Гюльнар Мамедова и Зейнаб Мамедъярова отличились в девятом туре ЕВРО

18 Апреля 2018 10:09

В Высоких Татрах (Словакия) прошел девятый тур женского чемпионата Европы, в котором принимают участие и азербайджанские шахматистки.

Как сообщает azerisport.com, победы одержали Гюльнар Мамедова и Зейнаб Мамедъярова. Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Туркан Мамедъярова сыграли вничью, а Ульвия Фаталиева проиграла свою партию.

Положение лидеров: 1. Валентина Гунина (Россия) – 8 очков, 2. Анна Ушенина (Украина) – 6,5, 11. Гюнай Мамедзаде – 6.