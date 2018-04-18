Мирзоев стал вторым в Катманду

18 Апреля 2018 08:57

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял второе место на международном турнире в Катманду (Непал).

Как передает azerisport.com, в заключительном, девятом туре он сыграл вничью с индийцем Харшей Баратакоти. Наш соотечественник набрал 7 очков, причем, с таким же результатом соревнование завершили еще шесть участников. Однако, лучшие дополнительные коэффициенты оказались у А.Мирзоева, ставшего вторым.

А победу отпраздновал тот самый индиец Баракоти, опередивший ближайших конкурентов на 0,5 очка.