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Мемориал Вугара Гашимова будет транслироваться в прямом эфире

14 Апреля 2018 10:50
Все партии супертурнира Shamkir Chess 2018, посвященного памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, будут транслироваться в прямом эфире.
Как передает azerisport.com, наблюдать за всеми партиями можно будет посредством официального сайта турнира (www.shamkirchess.com).
Встречи будут комментироваться на азербайджанском и английском языках заслуженным тренером Азербайджана, международным мастером Анаром Аллахвердиевым, а также гроссмейстерами Любомиром Любоевичем (Сербия) и Игорем Хенкиным (Германия).
В режиме онлайн будут транслироваться и пресс-конференции после партий. (пресс-служба турнира)

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