Мемориал Вугара Гашимова будет транслироваться в прямом эфире

14 Апреля 2018 10:50

Все партии супертурнира Shamkir Chess 2018, посвященного памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, будут транслироваться в прямом эфире.

Как передает azerisport.com, наблюдать за всеми партиями можно будет посредством официального сайта турнира (www.shamkirchess.com).

Встречи будут комментироваться на азербайджанском и английском языках заслуженным тренером Азербайджана, международным мастером Анаром Аллахвердиевым, а также гроссмейстерами Любомиром Любоевичем (Сербия) и Игорем Хенкиным (Германия).

В режиме онлайн будут транслироваться и пресс-конференции после партий. (пресс-служба турнира)