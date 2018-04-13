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Шахматы

Сергей Карякин: Я очень рад, что меня постоянно приглашают в Азербайджан

13 Апреля 2018 12:24
Российский шахматист Сергей Карякин поделился своим мнением об участии в предстоящем Shamkir Chess 2018, посвященном памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, передает azerisport.com.
«Я много раз говорил, что у меня были очень близкие отношения с Вугаром. Не просто приятельские, а действительно теплые и дружеские. Я очень рад, что меня постоянно приглашают на его Мемориал. Помимо того, что это большая честь, так еще и сам по себе турнир просто классный. Состав интересный, организация на высочайшем уровне. А еще у нас запланирована встреча с президентом Азербайджана. Знаю, что господин Алиев любит и поддерживает шахматы. Очень хочется выиграть что-то существенное. Настрой прекрасный, и надеюсь, что у меня все сложится», - сказал он. (СЭ)

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