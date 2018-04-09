Расулов выиграл турнир в Турции

9 Апреля 2018 21:12

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов отпраздновал победу на турнире в Кахраманмараше.

Как передает azerisport.сom, в заключительном туре он черными переиграл свою соотечественницу Нармин Кязимову, набрав 6,5 очков.

С таким же результатом завершили соревнование еще три участника, в том числе и другой наш шахматист Мисратдин Искендеров. Он лидировал на протяжении большей части турнира, а на финише сыграл вничью с Парвизом Гасымовым.

В итоге, лучшие дополнительные коэффициенты оказались у Р.Расулова, а М.Искедеров занял второе место.