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Мамедъяров против Вэй Йи

20 Января 2018 00:37

Сегодня в Вейк-ан-Зее пройдет седьмой тур турнира «Tata Steel Chess», в котором выступает азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает azerisport.com, наш гроссмейстер, единолично возглавляющий таблицу, встретится с Вэй Йи.

Пары седьмого тура:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Вэй Йи (Китай)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Хоу Ифань (Китай)
Гэвейн Джонс (Англия) – Петр Свидлер (Россия)
Вишванатан Ананд (Индия) – Владимир Крамник (Россия)
Уэсли Со (США) – Аниш Гири (Голландия)
Максим Матлаков (Россия) – Баскаран Адхибан (Индия)
Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Турнирная таблица: Мамедъяров - 4,5 очка, Гири, Ананд, Со - по 4, Крамник, Карлсен - по 3,5, Карякин, Матлаков, Джонс, Свидлер - по 3, Вэй Йи - 2,5, Каруана - 2, Адхибан, Хоу Ифань - по 1. 


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