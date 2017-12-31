Мамедъяров сохранил третье место в мировом рейтинге

31 Декабря 2017 22:30

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сохранил за собой третье место по итогам рейтинга ФИДЕ на 1 января 2018 года.

Как передает azerisport.com, в активе нашего гроссмейстера 2804 балла и он по этому показателю уступает лишь обладателю мировой короны Магнусу Карлсену (2834) и Фабиано Каруане (2811). Теймур Раджабов обосновался на девятнадцатой строчке (2748), Рауф Мамедов на сороковом месте (2709), а Аркадий Найдич – на сорок первом (2701).