Габала встретится в полуфинале украинского турнира с клубом из Узбекистана

10 Октября 2018 23:30

В Кривом Роге прошла жеребьевка международного турнира по боксу, в котором примут участие команды из Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Как сообщает azerisport.com, по итогам жеребьевки в полуфинале «Габала» встретится с узбекским клубом «Leather Gloves». В составе «радаров» выступят Джавид Челябиев (60 кг), Бахтияр Газибеков (64 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Камран Шахсуварлы (75 кг), Альфонсо Домингос (81 кг), Рахиль Мамедли (91 кг) и Асеф Асланлы (+91 кг).

В другом полуфинале встретятся DKD (Грузия) и KB-75 (Украина).

Победители полуфиналов выйдут в финал, который пройдет 12 октября. (сайт клуба)