Баскетбол
Азербайджан начнет баскетбольное ЕВРО матчем против Испании
19 Июня 2018 15:37
23-24 июня в Андорре пройдет квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3x3 среди женских команд.
Как сообщает azerisport.com, согласно жребию, сборная Азербайджана попала в группу A вместе с командами Андорры, Италии, Испании и Греции.
Календарь игр сборной Азербайджана:
23 июня: Испания – Азербайджан, Азербайджан – Греция
24 июня: Андорра – Азербайджан, Азербайджан – Италия
23 июня: Испания – Азербайджан, Азербайджан – Греция
24 июня: Андорра – Азербайджан, Азербайджан – Италия
В группу B попали сборные Венгрии, Эстонии, Латвии и Сербии.
Победители групп напрямую выйдут в финал ЕВРО, а вторые и третьи команды из групп сыграют в полуфинале. В финал ЕВРО выйдут четыре команды.
Напомним, что в состав сборной Азербайджана входят Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр, Мерседес Уолкер. Именно с этим составом Азербайджан выиграл IV Исламиаду в Баку.