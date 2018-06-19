Азербайджан начнет баскетбольное ЕВРО матчем против Испании

19 Июня 2018 15:37

23-24 июня в Андорре пройдет квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3x3 среди женских команд.

Как сообщает azerisport.com, согласно жребию, сборная Азербайджана попала в группу A вместе с командами Андорры, Италии, Испании и Греции.

Календарь игр сборной Азербайджана:

23 июня: Испания – Азербайджан, Азербайджан – Греция

24 июня: Андорра – Азербайджан, Азербайджан – Италия

В группу B попали сборные Венгрии, Эстонии, Латвии и Сербии.

Победители групп напрямую выйдут в финал ЕВРО, а вторые и третьи команды из групп сыграют в полуфинале. В финал ЕВРО выйдут четыре команды.

Напомним, что в состав сборной Азербайджана входят Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр, Мерседес Уолкер. Именно с этим составом Азербайджан выиграл IV Исламиаду в Баку.