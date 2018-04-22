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Баскетбол

Таир Бахшиев: Лучших игроков клуба хотим отправить в зарубежные команды

22 Апреля 2018 11:05
Главный тренер баскетбольного клуба НТД Таир Бахшиев прокомментировал azerisport.com победу своей команды в чемпионате Азербайджана.
«Это мой пятый титул чемпиона в качестве тренера. В финале против АЗТОП (счет в серии 2:0) мы показали свою игру и победили. Во втором матче финальной серии был момент, когда на площадку выпускал второй состав. Считаю, что этот сезон получился полегче, чем прошлогодний. Теперь хотим отправить лучших игроков клуба в зарубежные команды. Пока их имена не могу назвать», - заявил Бахшиев.

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