Таир Бахшиев: Лучших игроков клуба хотим отправить в зарубежные команды

22 Апреля 2018 11:05

Главный тренер баскетбольного клуба НТД Таир Бахшиев прокомментировал azerisport.com победу своей команды в чемпионате Азербайджана.

«Это мой пятый титул чемпиона в качестве тренера. В финале против АЗТОП (счет в серии 2:0) мы показали свою игру и победили. Во втором матче финальной серии был момент, когда на площадку выпускал второй состав. Считаю, что этот сезон получился полегче, чем прошлогодний. Теперь хотим отправить лучших игроков клуба в зарубежные команды. Пока их имена не могу назвать», - заявил Бахшиев.