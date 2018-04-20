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Даниэль Риккардо: В Монако не такая скоростная трасса, как в Баку

20 Апреля 2018 15:23
Гонщик команды «Ред Булл» гонок класса «Формула-1» Даниэль Риккардо поделился своим мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана, который состоится в конце следующей недели, передает azerisport.com.
«В отличие от других городских трасс, в Баку можно обгонять – здесь много мест для обгонов, чего нет в Монако и Сингапуре. Самое сложное в Баку – торможения. Здесь много мест, где тормозить нужно как можно позднее, но у вас нет права на ошибку. Если заблокировать колеса на торможении, в следующее мгновение вы окажетесь в стене. Я бы сказал, что самое трудное в Баку – найти предел во время торможений и сохранить эту уверенность.
Первый, второй повороты, прямые DRS – гонщик все время видит стены, и инстинкты призывают нажать на педаль тормоза – нужно обладать большой уверенностью, чтобы сделать это максимально поздно. Самый большой вызов в Баку – атаковать во время торможений. Кроме того, это быстрая трасса. В Монако не такая скоростная трасса, на ней большее значение имеет прохождение поворотов, тогда как в Баку – торможения.
Уличную трассу нужно не только любить, но и уважать, понимая её особенности. Чтобы ехать быстро, нужно атаковать на пределе, не допуская ошибок.
В прошлом году гонка в Баку получилась сумасшедшей. Как и на прошлой неделе в Шанхае, команда выбрала потрясающую стратегию и приняла несколько верных решений во время гонки. Думал ли я, что получится победить? Нет, но все ошибались, а я обгонял, поймав ритм. На финише я был немного озадачен, пытаясь понять, как мы выиграли гонку, но при этом испытывал восторг. Это была сумасшедшая и веселая гонка, которую я запомню навсегда», - заявил Риккардо. (F1news)

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