Риккардо: Если вновь выиграю в Баку, возможно, останусь в Red Bull

18 Апреля 2018 22:33

Гонщик «Red Bull Racing» Даниэль Риккардо, отпраздновавший победу на Гран-При Китая, намерен выиграть и в бакинской гонке, которая пройдет 27-29 апреля, передает azerisport.com.

«Мне нужна лучшая машина, – цитирует слова Риккардо, сказанные после гонки, bbc.com. – Думаю, гонка в Китае доказала, что когда у меня есть шанс, я им пользуюсь. Если мы сможем выиграть еще с командой, будет здорово. Если же нет, у меня будут другие варианты».

На вопрос австралийского Channel 10 по поводу продления контракта Даниэль ответил: «Конечно, мне нравится выигрывать, и если бы мы в каждой гонке финишировали шестыми, мне бы это не пришлось по душе. Если нам удастся выиграть и в Баку, возможно, я скажу команде да».

Напомним, что в прошлом году именно Риккардо одержал победу в сумасшедшей гонке в столице Азербайджана. (Autosport.com)